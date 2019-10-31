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"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية

أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.

وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.

STC Pay شركة المدفوعات الرقمية السعودية

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية
سبق

أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.

وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
07:10 PM

"العنزي" رئيساً تنفيذيّاً لشركة المدفوعات الرقمية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، اختيار أحمد العنزي رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

ويكتسب العنزي خبرة تزيد على 14 عامًا في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خبرته في مجال التقنية المالية كأحد مؤسسي الشركة، وتطوير فرص النمو لتجارة التجزئة والأعمال.

وكان العنزي يشغل منصب المدير العام لقطاع إنجاز في بنك البلاد، قبل أن يشغل منصبه السابق كنائب رئيس الأعمال في شركة STC Pay.

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