"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة: رياح وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، ذكرت الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وعرفات، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ16.00من مساء الأربعاء.