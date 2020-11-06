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الأرصاد تنبه عسير وحائل: أمطار غزيرة وسيول وسحب رعدية ورياح

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعضها حتى منتصف الليل

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير وتنبيهاً لمنطقة حائل، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة حائل بأنها تشهد حالة مماثلة من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وبقعاء وسميراء وموقق، وتبدأ الحالة الساعة 19.45 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الجمعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبه عسير وحائل: أمطار غزيرة وسيول وسحب رعدية ورياح
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير وتنبيهاً لمنطقة حائل، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة حائل بأنها تشهد حالة مماثلة من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وبقعاء وسميراء وموقق، وتبدأ الحالة الساعة 19.45 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الجمعة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
08:25 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
09:39 PM

الأرصاد تنبه عسير وحائل: أمطار غزيرة وسيول وسحب رعدية ورياح

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعضها حتى منتصف الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير وتنبيهاً لمنطقة حائل، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة حائل بأنها تشهد حالة مماثلة من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وبقعاء وسميراء وموقق، وتبدأ الحالة الساعة 19.45 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 00.00 من منتصف ليل الجمعة.

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