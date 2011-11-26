الاتحاد السوري لكرة القدم: إيقاف (خربين) عن المشاركات الدولية مدى الحياة

أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، الخميس، قراراً لا رجعة فيه -على حد قوله- يقضي بإيقاف عمر خربين عن المشاركات الدولية، وحرمانه من تمثيل منتخب بلاده سوريا مدى الحياة، بسبب تصريحاته المسيئة تجاه نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا.

وقال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم حاتم الغايب، في مؤتمر صحفي إن إيقاف عمر خربين، مهاجم الهلال، عن تمثيل منتخب سوريا لا رجعة فيه مهما حدث، بسبب ما بدر منه من تجاوزات طوال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن نبيل معلول، المدير الفني لسوريا، قرر في وقت سابق طرد خربين من معسكر المنتخب، بسبب خروجه عن النص وتدخله في الأمور الفنية.