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ولي عهد البحرين يشيد بمضامين لقاء ولي العهد التلفزيوني: عزيمة وإنجاز

سلمان بن حمد: حمل مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال

أشاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، في اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس، من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والإنجاز، والتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله ورعاه- لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، عبّر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما تَمَيّز به حديث أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضًا أن المملكة ستبقى شريكًا موثوقًا في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية، محافظةً على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، ونسأل الله أن تكون الشقيقةُ الكبرى دومًا وطن الخير والعزة.

وأكد ولي العهد البحريني أن مملكة البحرين تُواصل المضي قدمًا على النهج السديد للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الأصعدة، وستواصل تنمية مسارات التعاون الوطيد عبر مجلس التنسيق السعودي برؤيته الطموحة لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمشاريع المشتركة؛ بما يعود بالخير على المملكتين الشقيقتين وأبنائهما الأعزاء.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي عهد البحرين يشيد بمضامين لقاء ولي العهد التلفزيوني: عزيمة وإنجاز
سبق

أشاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، في اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس، من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والإنجاز، والتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله ورعاه- لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، عبّر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما تَمَيّز به حديث أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضًا أن المملكة ستبقى شريكًا موثوقًا في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية، محافظةً على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، ونسأل الله أن تكون الشقيقةُ الكبرى دومًا وطن الخير والعزة.

وأكد ولي العهد البحريني أن مملكة البحرين تُواصل المضي قدمًا على النهج السديد للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الأصعدة، وستواصل تنمية مسارات التعاون الوطيد عبر مجلس التنسيق السعودي برؤيته الطموحة لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمشاريع المشتركة؛ بما يعود بالخير على المملكتين الشقيقتين وأبنائهما الأعزاء.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
09:07 PM

ولي عهد البحرين يشيد بمضامين لقاء ولي العهد التلفزيوني: عزيمة وإنجاز

سلمان بن حمد: حمل مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، في اللقاء التلفزيوني الذي بث يوم أمس، من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والإنجاز، والتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله ورعاه- لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، عبّر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لما تَمَيّز به حديث أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضًا أن المملكة ستبقى شريكًا موثوقًا في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية، محافظةً على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، ونسأل الله أن تكون الشقيقةُ الكبرى دومًا وطن الخير والعزة.

وأكد ولي العهد البحريني أن مملكة البحرين تُواصل المضي قدمًا على النهج السديد للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الأصعدة، وستواصل تنمية مسارات التعاون الوطيد عبر مجلس التنسيق السعودي برؤيته الطموحة لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمشاريع المشتركة؛ بما يعود بالخير على المملكتين الشقيقتين وأبنائهما الأعزاء.

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