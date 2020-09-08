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سفير المملكة لدى أوكرانيا يشهد تصدير أول شحنة قمح لشركة "سالك" للسعودية

أكد أن الحكومة تسير بخطوات واثقة نحو التقدم بما يحقق لها الريادة والرخاء

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، اليوم الاثنين، مراسم تصدير أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتيننتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وذلك في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وتفصيلاً، قال السفير المسهر:"إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رسم حاضرًا مجيدًا ومستقبلاً واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030".

وبيّن "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة يإستراتيجية تركز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، وكانت الشركة قد استحوذت على شركتين زراعتين أوكرانيتين على مراحل متعددة ونجحت في دمجهما في نهاية عام 2018م تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، لتصبح أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير المملكة لدى أوكرانيا يشهد تصدير أول شحنة قمح لشركة "سالك" للسعودية
سبق

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، اليوم الاثنين، مراسم تصدير أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتيننتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وذلك في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وتفصيلاً، قال السفير المسهر:"إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رسم حاضرًا مجيدًا ومستقبلاً واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030".

وبيّن "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة يإستراتيجية تركز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، وكانت الشركة قد استحوذت على شركتين زراعتين أوكرانيتين على مراحل متعددة ونجحت في دمجهما في نهاية عام 2018م تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، لتصبح أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:07 AM

سفير المملكة لدى أوكرانيا يشهد تصدير أول شحنة قمح لشركة "سالك" للسعودية

أكد أن الحكومة تسير بخطوات واثقة نحو التقدم بما يحقق لها الريادة والرخاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، اليوم الاثنين، مراسم تصدير أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتيننتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وذلك في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وتفصيلاً، قال السفير المسهر:"إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رسم حاضرًا مجيدًا ومستقبلاً واعدًا للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030".

وبيّن "المسهر" أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على الجهود المبذولة للمضي قدمًا نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.

يُذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة يإستراتيجية تركز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، وكانت الشركة قد استحوذت على شركتين زراعتين أوكرانيتين على مراحل متعددة ونجحت في دمجهما في نهاية عام 2018م تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، لتصبح أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

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