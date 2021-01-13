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"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.

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"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
11,288

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.

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