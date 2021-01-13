"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.
"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-13
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364271 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6304 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1954 والحالات الحرجة 307 حالة.