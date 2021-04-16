النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس العراقي

هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح، هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن بالخير والبركات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس العراقي
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح، هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن بالخير والبركات.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
11:24 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس العراقي

هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
432

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس العراقي برهم صالح، هنَّأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن بالخير والبركات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,365
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,432

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة