بالصور.. صحة الطائف تواصل تنفيذ حملة الفرز البصري على سكن العمالة

للتوعية والوقاية من انتشار فايروس كورونا في عددٍ من أحياء المحافظة

تصوير: ماجد عسيري

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف تنفيذ الحملة الميدانية للفرز البصري والتوعية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، مستهدفة مقرات سكن العمالة الوافدة في عددٍ من أحياء المحافظة.

وتم خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الطبية والصحية بصحة الطائف، التي استهدفت حي النزهة، قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فايروس كورونا عليهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

وتهدف الحملة الميدانية إلى الحد من انتشار العدوى وتفشي الوباء، وتوعية المجتمع وتثقيفهم بأهم الإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى الفحص النشط للأحياء السكنية والتأكد من سلامتها، وإجراء عمليات الفرز البصري للعمالة الوافدة في مقرات سكنهم، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والطريقة الصحيحة لغسل اليدين، والتوعية بأهمية التباعد بين الأشخاص وتجنب الأماكن المزدحمة.