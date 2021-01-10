تطعيم 200 ألف شخص يومياً.. بريطانيا: في طريقنا للقضاء على كورونا

"هانكوك": الزيادات الكبيرة في حالات الإصابة تركت الخدمة الصحية بوضع خطير

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إن بلاده في طريقها لتحقيق هدفها المتعلق بفيروس كورونا، لكنه حذّر من أن الزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس تركت "الخدمة الصحية الوطنية" التي تديرها الدولة في "وضع خطير جداً للغاية".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، قال مات هانكوك؛ إنه يتم يومياً تطعيم أكثر من 200 ألف شخص بما في ذلك ثلث الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً الذين يعدون المجموعة الأكثر عُرضة للمرض.

وأضاف، أن مراكز التطعيم الجماعي تفتح أبوابها لتسريع العملية.

وحدّد رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ هدفاً يتمثل في تقديم 15 مليون جرعة من اللقاح بحلول منتصف فبراير، حيث تتسابق حكومته للتغلب على سلالة جديدة من الفيروس أدّت إلى زيادة عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة.

وسجّلت بريطانيا 59937 إصابة جديدة يوم السبت؛ ما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين حالة.

وتعاني بريطانيا من أسوأ حصيلة وفيات مرتبطة بكورونا في أوروبا، حيث سجّلت أكثر من 80 ألف حالة وفاة.