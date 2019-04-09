"العُمري" يتقلّد رتبة "وكيل رقيب"

ترقّى صالح عليان العُمري، أحد أفراد دوريات الأمن بجدة، لرتبة وكيل رقيب.
وتلقّى "العمري" التهاني والتبريكات من أصدقائه وزملائه بهذه المناسبة، متمنّين له مزيدًا من التقدم والنجاح.
ترقّى صالح عليان العُمري، أحد أفراد دوريات الأمن بجدة، لرتبة وكيل رقيب.
وتلقّى "العمري" التهاني والتبريكات من أصدقائه وزملائه بهذه المناسبة، متمنّين له مزيدًا من التقدم والنجاح.
ترقّى صالح عليان العُمري، أحد أفراد دوريات الأمن بجدة، لرتبة وكيل رقيب.
وتلقّى "العمري" التهاني والتبريكات من أصدقائه وزملائه بهذه المناسبة، متمنّين له مزيدًا من التقدم والنجاح.
ترقّى صالح عليان العُمري، أحد أفراد دوريات الأمن بجدة، لرتبة وكيل رقيب.
وتلقّى "العمري" التهاني والتبريكات من أصدقائه وزملائه بهذه المناسبة، متمنّين له مزيدًا من التقدم والنجاح.