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ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب

مقاتلات التحالف دمّرت معدات عسكرية للمليشيا

قُتِل ما لا يقل عن 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وجُرِح آخرون، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمليشيا المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري؛ ونتج عنه مقتل ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني قبضوا على عدد من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات وأطقماً كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب
سبق

قُتِل ما لا يقل عن 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وجُرِح آخرون، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمليشيا المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري؛ ونتج عنه مقتل ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني قبضوا على عدد من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات وأطقماً كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
05:46 PM

ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب

مقاتلات التحالف دمّرت معدات عسكرية للمليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل ما لا يقل عن 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وجُرِح آخرون، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمليشيا المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري؛ ونتج عنه مقتل ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني قبضوا على عدد من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات وأطقماً كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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