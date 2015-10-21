أمانة الطائف ترفع 2900 طن من مخلفات الهدم والبناء خلال أسبوع

في إطار جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري

أزالت الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف ضمن جهود معالجة التشوهات البصرية، أكثر من 2900 طن من مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء والساحات خلال أسبوع، تعزيزًا لمشاريع تحسين المشهد الحضري بأحياء الطائف للارتقاء بجودة الحياة.

جاء ذلك بالتزامن مع برنامج نفذته فِرَق الإدارة لرفع السيارات والهياكل الخربة؛ حيث تم رفع أكثر من 328 سيارة تالفة وهيكلًا خربًا من شوارع وأحياء الطائف عقب إنذار مالكيها بضرورة إزالتها لتشويهها للمظهر العام، وشَغْلها حيزًا من الشوارع والمواقف، بما يعود بالضرر على المرتادين والأهالي ولم يتجاوب أصحابها.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أنها عملت على دراسة الوضع الراهن لمخالفات التشوه البصري بجميع أشكالها، وتحديد آليات المعالجة والوقت الزمني للإنجاز بما يحقق جودة المنجزات.

وأشارت إلى توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بضرورة تسريع وتيرة المنجزات بمشاريع تحسين المشهد الحضري، ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "صور وأرسل"؛ للقضاء على المشوهات البصرية وتوعية الأهالي بضرورة المحافظة على المرافق والممتلكات العامة.