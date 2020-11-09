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فرنسا.. انخفاض حاد لمعدل إصابات "كورونا" لكنه لا يزال مرتفعًا

تسجيل 551 وفاة في آخر 24 ساعة

أفاد مدير الصحة العامة الفرنسي اليوم (الاثنين)، بإصابة 20155 شخصًا جديدًا بـ"كوفيد -19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل السبت الماضي البالغ 86852 إصابة ثم 38619 أمس.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا في فرنسا بمقدار 551 إلى 40987، مقابل 270 أمس، ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 508.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 1807479، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم، وفقًا لـ "رويترز".

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فرنسا.. انخفاض حاد لمعدل إصابات "كورونا" لكنه لا يزال مرتفعًا
سبق

أفاد مدير الصحة العامة الفرنسي اليوم (الاثنين)، بإصابة 20155 شخصًا جديدًا بـ"كوفيد -19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل السبت الماضي البالغ 86852 إصابة ثم 38619 أمس.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا في فرنسا بمقدار 551 إلى 40987، مقابل 270 أمس، ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 508.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 1807479، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم، وفقًا لـ "رويترز".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:49 PM

فرنسا.. انخفاض حاد لمعدل إصابات "كورونا" لكنه لا يزال مرتفعًا

تسجيل 551 وفاة في آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مدير الصحة العامة الفرنسي اليوم (الاثنين)، بإصابة 20155 شخصًا جديدًا بـ"كوفيد -19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض حاد عن الرقم القياسي المسجل السبت الماضي البالغ 86852 إصابة ثم 38619 أمس.

وارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا في فرنسا بمقدار 551 إلى 40987، مقابل 270 أمس، ومتوسط متحرك لمدة سبعة أيام يبلغ 508.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 1807479، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم، وفقًا لـ "رويترز".

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