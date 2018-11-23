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"صندوق التنمية السياحي": تمكين مشاريع سياحية نوعية بـ 6 مليارات ريال خلال 18 شهراً

قال: من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة

كشف صندوق التنمية السياحية عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، التي جاء من أبرزها تمكين مشاريع سياحية نوعية بقيمة تقارب الـ 6 مليارات ريال، منها 4 مليارات ريال استثمارات من القطاع الخاص.

وقال الصندوق عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر: إنه من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبيّن أن هذه المشاريع ستسهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق التنمية السياحي": تمكين مشاريع سياحية نوعية بـ 6 مليارات ريال خلال 18 شهراً
سبق

كشف صندوق التنمية السياحية عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، التي جاء من أبرزها تمكين مشاريع سياحية نوعية بقيمة تقارب الـ 6 مليارات ريال، منها 4 مليارات ريال استثمارات من القطاع الخاص.

وقال الصندوق عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر: إنه من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبيّن أن هذه المشاريع ستسهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:36 AM

"صندوق التنمية السياحي": تمكين مشاريع سياحية نوعية بـ 6 مليارات ريال خلال 18 شهراً

قال: من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف صندوق التنمية السياحية عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، التي جاء من أبرزها تمكين مشاريع سياحية نوعية بقيمة تقارب الـ 6 مليارات ريال، منها 4 مليارات ريال استثمارات من القطاع الخاص.

وقال الصندوق عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في تويتر: إنه من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبيّن أن هذه المشاريع ستسهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,299
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,266

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