تأهُّل منتخبات السعودية والأردن والعراق وسوريا لنصف نهائي غرب آسيا

اختُتمت مساء أمس الجمعة منافسات دور المجموعات ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بإقامة 5 مباريات لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وتأهلت منتخبات السعودية، الأردن والعراق إلى نصف النهائي بعد حسم الصدارة في المجموعات الثلاث، فيما تأهل المنتخب السوري بوصفه أفضل مركز ثانٍ مستفيدًا من نظام البطولة الذي يقضي بإلغاء نتيجة مباراة صاحب المركز الثاني مع الرابع في المجموعتَيْن الأولى والثانية.



وضرب المنتخب الوطني موعدًا مع شقيقه العراقي في نصف النهائي، بينما سيواجه المنتخب الأردني شقيقه السوري في نصف النهائي الثاني. علمًا بأن المباراتَيْن ستُقامان يوم الأحد.



وحسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على شقيقه البحريني بنتيجة 3-0، جاءت عن طريق حمد اليامي، عبدالله رديف ومحمد خليل مران في الدقائق الـ48 والـ54 والـ73 على الترتيب؛ ليتأهل "الأخضر" بالعلامة الكاملة (6 نقاط).



وتأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى إثر فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 2-1. سجل للأردن كل من عبدالله الشعيبات ومحمد أبو رزيق في الدقيقتين الـ36 والـ88 على الترتيب، فيما سجل لليمن اللاعب عمر الداحلي في الدقيقة الـ42.



ولحساب المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الكويت وعُمان. وسجّل للمنتخب العماني اللاعب عبدالله البلوشي في الدقيقة الـ53، فيما تعادل للكويت اللاعب بندر السلامة في الدقيقة الـ90+6.



وتصدر المنتخب الأردني المجموعة بـ 6 نقاط، فيما حل المنتخب اليمني ثانيًا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن عُمان، بينما جاء المنتخب الكويتي رابعًا بنقطتين.



وحسم المنتخب العراقي صدارته للمجموعة الثانية بعد تعادل مع نظيره اللبناني بهدفين لكل منهما. سجل للعراق كل من زيدان إقبال وأحمد عمر في الدقيقتين الـ14 والـ55، فيما سجل هدفَي لبنان اللاعب محمد ناصر في الدقيقتين الـ33 والـ45.



وحقق المنتخب الفلسطيني فوزًا على نظيره الإماراتي بهدف نظيف، سجله اللاعب بدر موسى في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.



وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما حل المنتخب الفلسطيني ثانيًا بـ 6 نقاط، وحل المنتخب الإماراتي ثالثًا بـ 3 نقاط، فيما حل المنتخب اللبناني رابعًا بنقطة واحدة.