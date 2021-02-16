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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن وسُبل دعمها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

تسلَّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

تسلَّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
10:24 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:03 AM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن وسُبل دعمها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

تسلَّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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