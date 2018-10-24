وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3).

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ.

824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كورونا" خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-24 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ. وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 03:47 PM

824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كورونا" خلال أسبوع "الداخلية": سجّلت الرياض العدد الأعلى بواقع 344 تلتها مكة المكرمة بـ298





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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ.

وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.