النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة التعليم تنفّذ أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية ضمن مشروع ريادة الأعمال "ريادي"

في المرحلتين المتوسطة والثانوية لتحفيز الطلبة على استثمار مهاراتهم الإنتاجية

تنفّذ وزارة التعليم أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية في مجال ريادة الأعمال لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، والمدارس السعودية في الخارج، وذلك ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي"، الذي يُقام خلال الفترة من 5 رجب حتى 16 رمضان 1443هـ؛ بهدف تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي" إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وكذلك تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، إضافة إلى تحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.

ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن "أولمبياد ريادة الأعمال" لتحدي الأفكار والأفلام الريادية ، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.

ويضم المشروع مسابقات ومشروعات تنفذ عبر منصة ريادي الافتراضية، في التقنية والحاسوب والهواتف الذكية، وما تشمله من برامج وتطبيقات، والتصاميم الفنية، كالتصوير والبطاقات وعمليات المونتاج والدعاية والإعلان، وكذلك الصناعات الغذائية بمنتجاتها المختلفة، والأعمال اليدوية الفنية والتشكيلية للاستفادة من المهارة اليدوية في الإنتاج الحرفي، إلى جانب مشاريع التجارة الإلكترونية.

وتمنح وزارة التعليم جوائز لأفضل المدارس والطلاب والطالبات المتميزين في ابتكار المشاريع الإنتاجية الريادية، وكذلك منتجي الأفلام والوسائط ذات الطابع الريادي، ومنحهم أوسمة "أولمبياد ريادة الأعمال" وشهادات تقدير، وجوائز عينية، كما تمنح أوسمة لأفضل الميسرين لمشروع ريادة الأعمال في المدارس وإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

وزارة التعليم ريادة الأعمال ريادي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة التعليم تنفّذ أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية ضمن مشروع ريادة الأعمال "ريادي"
سبق

تنفّذ وزارة التعليم أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية في مجال ريادة الأعمال لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، والمدارس السعودية في الخارج، وذلك ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي"، الذي يُقام خلال الفترة من 5 رجب حتى 16 رمضان 1443هـ؛ بهدف تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي" إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وكذلك تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، إضافة إلى تحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.

ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن "أولمبياد ريادة الأعمال" لتحدي الأفكار والأفلام الريادية ، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.

ويضم المشروع مسابقات ومشروعات تنفذ عبر منصة ريادي الافتراضية، في التقنية والحاسوب والهواتف الذكية، وما تشمله من برامج وتطبيقات، والتصاميم الفنية، كالتصوير والبطاقات وعمليات المونتاج والدعاية والإعلان، وكذلك الصناعات الغذائية بمنتجاتها المختلفة، والأعمال اليدوية الفنية والتشكيلية للاستفادة من المهارة اليدوية في الإنتاج الحرفي، إلى جانب مشاريع التجارة الإلكترونية.

وتمنح وزارة التعليم جوائز لأفضل المدارس والطلاب والطالبات المتميزين في ابتكار المشاريع الإنتاجية الريادية، وكذلك منتجي الأفلام والوسائط ذات الطابع الريادي، ومنحهم أوسمة "أولمبياد ريادة الأعمال" وشهادات تقدير، وجوائز عينية، كما تمنح أوسمة لأفضل الميسرين لمشروع ريادة الأعمال في المدارس وإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:06 AM

وزارة التعليم تنفّذ أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية ضمن مشروع ريادة الأعمال "ريادي"

في المرحلتين المتوسطة والثانوية لتحفيز الطلبة على استثمار مهاراتهم الإنتاجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
651

تنفّذ وزارة التعليم أنشطة تثقيفية وتدريبية وتنافسية في مجال ريادة الأعمال لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، والمدارس السعودية في الخارج، وذلك ضمن مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي"، الذي يُقام خلال الفترة من 5 رجب حتى 16 رمضان 1443هـ؛ بهدف تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويهدف مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي" إلى إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وكذلك تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، إضافة إلى تحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.

ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن "أولمبياد ريادة الأعمال" لتحدي الأفكار والأفلام الريادية ، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.

ويضم المشروع مسابقات ومشروعات تنفذ عبر منصة ريادي الافتراضية، في التقنية والحاسوب والهواتف الذكية، وما تشمله من برامج وتطبيقات، والتصاميم الفنية، كالتصوير والبطاقات وعمليات المونتاج والدعاية والإعلان، وكذلك الصناعات الغذائية بمنتجاتها المختلفة، والأعمال اليدوية الفنية والتشكيلية للاستفادة من المهارة اليدوية في الإنتاج الحرفي، إلى جانب مشاريع التجارة الإلكترونية.

وتمنح وزارة التعليم جوائز لأفضل المدارس والطلاب والطالبات المتميزين في ابتكار المشاريع الإنتاجية الريادية، وكذلك منتجي الأفلام والوسائط ذات الطابع الريادي، ومنحهم أوسمة "أولمبياد ريادة الأعمال" وشهادات تقدير، وجوائز عينية، كما تمنح أوسمة لأفضل الميسرين لمشروع ريادة الأعمال في المدارس وإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة