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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 والوفيات 1623

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1623 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1.474 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 552.356 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1623 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1.474 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 552.356 حالة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
01:54 PM

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 والوفيات 1623

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1623 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1.474 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 552.356 حالة.

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