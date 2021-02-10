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"الفيصل" يصل الدوحة.. لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم

تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني

وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

وكان في استقبال "الفيصل" لدى وصوله مطار الدوحة الدولي كل من: الشيخ جوعان آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يصل الدوحة.. لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم
سبق

وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

وكان في استقبال "الفيصل" لدى وصوله مطار الدوحة الدولي كل من: الشيخ جوعان آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:44 PM

"الفيصل" يصل الدوحة.. لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم

تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

وكان في استقبال "الفيصل" لدى وصوله مطار الدوحة الدولي كل من: الشيخ جوعان آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.

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