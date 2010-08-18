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"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم

الشابة السعودية دعت النساء للاستفادة من الفرص الوظيفية بكل جدية

أكدت الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني، التي تعمل جرسونة في مطعم صبحي كابر بوسط العاصمة الرياض، أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.

ونوهت "الزهراني" بما تجده بنت الوطن من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة للعمل في سوق العمل بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن الذين يتعاملون معها بكل احترام.

ودعت "ريناد" البنات إلى العمل، وممارسة أي عمل يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع العمل، والسعي لطلب الرزق الحلال بكل جدية.

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"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم
سبق

أكدت الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني، التي تعمل جرسونة في مطعم صبحي كابر بوسط العاصمة الرياض، أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.

ونوهت "الزهراني" بما تجده بنت الوطن من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة للعمل في سوق العمل بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن الذين يتعاملون معها بكل احترام.

ودعت "ريناد" البنات إلى العمل، وممارسة أي عمل يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع العمل، والسعي لطلب الرزق الحلال بكل جدية.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:35 PM

"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم

الشابة السعودية دعت النساء للاستفادة من الفرص الوظيفية بكل جدية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
25
9,258

أكدت الشابة السعودية ريناد أحمد الزهراني، التي تعمل جرسونة في مطعم صبحي كابر بوسط العاصمة الرياض، أن العمل جرسونة لتقديم الوجبات ليس عيبًا، بل تميُّزًا، ولاسيما أنها هواية، وتتوافق مع طبيعة المرأة.

ونوهت "الزهراني" بما تجده بنت الوطن من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة للعمل في سوق العمل بكل حرية، مشيرة إلى أنها اختارت العمل جرسونة، وتجد كل التشجيع من الزبائن الذين يتعاملون معها بكل احترام.

ودعت "ريناد" البنات إلى العمل، وممارسة أي عمل يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع العمل، والسعي لطلب الرزق الحلال بكل جدية.

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