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شركات طيران روسية تتحضر لتنفيذ رحلات سياحية إلى مصر

قالت: ستنفّذ 5 رحلات في الأسبوع.. إلى الغردقة وشرم الشيخ

أظهرت وثائق الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا)، أن 9 شركات خطوط جوية روسية طلبت التصاريح لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

وحسب الوثائق، فإن شركات "آيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"سيبير" و"سمارت أفيا" و"آزور إير" و"خطوط الأورال الجوية" و"سيفيرني فيتير" و"رويال فلايت" طلبت التصاريح لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وطلبت شركة "آيروفلوت" أيضا التصريح للرحلات إلى مرسى علم.

يُذكر أن السلطات الروسية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين اعتباراً من 9 أغسطس المقبل، وستنفذ شركات الخطوط الجوية الروسية 5 رحلات في الأسبوع على كل واحد من المسارين وفق "روسيا اليوم".

وأشار مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، إلى أن أي قرار بشأن زيادة عدد الرحلات سيتخذ بناءً على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.

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شركات طيران روسية تتحضر لتنفيذ رحلات سياحية إلى مصر
سبق

أظهرت وثائق الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا)، أن 9 شركات خطوط جوية روسية طلبت التصاريح لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

وحسب الوثائق، فإن شركات "آيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"سيبير" و"سمارت أفيا" و"آزور إير" و"خطوط الأورال الجوية" و"سيفيرني فيتير" و"رويال فلايت" طلبت التصاريح لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وطلبت شركة "آيروفلوت" أيضا التصريح للرحلات إلى مرسى علم.

يُذكر أن السلطات الروسية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين اعتباراً من 9 أغسطس المقبل، وستنفذ شركات الخطوط الجوية الروسية 5 رحلات في الأسبوع على كل واحد من المسارين وفق "روسيا اليوم".

وأشار مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، إلى أن أي قرار بشأن زيادة عدد الرحلات سيتخذ بناءً على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
09:13 AM

شركات طيران روسية تتحضر لتنفيذ رحلات سياحية إلى مصر

قالت: ستنفّذ 5 رحلات في الأسبوع.. إلى الغردقة وشرم الشيخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت وثائق الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا)، أن 9 شركات خطوط جوية روسية طلبت التصاريح لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر.

وحسب الوثائق، فإن شركات "آيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"سيبير" و"سمارت أفيا" و"آزور إير" و"خطوط الأورال الجوية" و"سيفيرني فيتير" و"رويال فلايت" طلبت التصاريح لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وطلبت شركة "آيروفلوت" أيضا التصريح للرحلات إلى مرسى علم.

يُذكر أن السلطات الروسية قررت استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ المصريتين اعتباراً من 9 أغسطس المقبل، وستنفذ شركات الخطوط الجوية الروسية 5 رحلات في الأسبوع على كل واحد من المسارين وفق "روسيا اليوم".

وأشار مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، إلى أن أي قرار بشأن زيادة عدد الرحلات سيتخذ بناءً على نتائج زيارة الوفد الروسي لمصر لتقييم الوضع الوبائي في البلاد.

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