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اختتام مناورات التمرين العسكري "المصير واحد" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

ضمن التمارين المشتركة ووفق إطار التعاون والتنسيق وتبادُل الخبرات العسكرية بين البلدَيْن

اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد"، الذي أُقيم على الأراضي الإماراتية، بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك (المصير واحد)، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، ويهدف إلى تأكيد العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشَيْن، وتطوير القدرات، وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفَّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية. واشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء، وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة السعودية.

وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة، والتكتيكات والخطط العسكرية؛ وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية، ورفع جاهزية الجيشَيْن لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمرُّ بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

القوات البرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مناورات التمرين العسكري "المصير واحد" بين القوات البرية السعودية والإماراتية
سبق

اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد"، الذي أُقيم على الأراضي الإماراتية، بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك (المصير واحد)، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، ويهدف إلى تأكيد العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشَيْن، وتطوير القدرات، وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفَّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية. واشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء، وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة السعودية.

وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة، والتكتيكات والخطط العسكرية؛ وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية، ورفع جاهزية الجيشَيْن لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمرُّ بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:32 PM

اختتام مناورات التمرين العسكري "المصير واحد" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

ضمن التمارين المشتركة ووفق إطار التعاون والتنسيق وتبادُل الخبرات العسكرية بين البلدَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "المصير واحد"، الذي أُقيم على الأراضي الإماراتية، بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك (المصير واحد)، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، ويهدف إلى تأكيد العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشَيْن، وتطوير القدرات، وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفَّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية. واشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء، وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة السعودية.

وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة، والتكتيكات والخطط العسكرية؛ وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية، ورفع جاهزية الجيشَيْن لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمرُّ بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

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