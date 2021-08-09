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"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 534312 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 557 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 515539 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8345 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10428 والحالات الحرجة 1393 حالة.

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"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 534312 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 557 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 515539 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8345 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10428 والحالات الحرجة 1393 حالة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
6,288

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 534312 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 557 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 515539 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8345 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10428 والحالات الحرجة 1393 حالة.

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