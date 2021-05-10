"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق

تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.
تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني الرياض إخماد حريق
تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.
تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.