وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.

"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-10 تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 06:39 PM

اخر تعديل 11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 08:23 PM

"مدني الرياض" يخمد حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق قال: تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات ولله الحمد





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تمكّنت فِرَق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق اندلع في ورشة نجارة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد مدني #الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق دون وقوع إصابات ولله الحمد.