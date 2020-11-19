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الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. "منشآت" تطلق برامج تأهيلية للرواد وفرصًا للاستثمار

تتيح فرصة لتعلم أفضل الممارسات في دعم مجموعة واسعة من احتياجاتهم عبر رحلتهم

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية السعودية، مجموعة برامج تأهيلية، تهدف إلى تأهيل أعداد من أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمرشدين ورواد الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال؛ إذ صممت أكاديمية منشآت هذه البرامج لبناء قدرات المشاركين لإطلاق مشاريع ريادية، وبناء المعرفة لدى المرشدين وسد الفجوة بين رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء شبكات لربط المستثمرين والمرشدين مع رواد الأعمال.

ويتيح البرنامج الخاص بالمرشدين ومديري الحاضنات، فرصة لتعلم أفضل الممارسات في دعم مجموعة واسعة من احتياجات رواد الأعمال عبر رحلتهم العملية في قطاع الأعمال، إضافة إلى تقييم فعالية المرشد وفهم نقاط القوة والضعف لتوفير الدعم المستمر للمرشدين ورواد الأعمال.

ويقدم البرنامج الخاص برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، آليات لرفع الجاهزية للاستثمار يتم تقديمها من خلال تطبيقات متعددة المستويات مع مزيج من الحلول الافتراضية والواقعية لسد الفجوات في القدرات، وتحديد المستوى بين مجموعات متنوعة من رواد الأعمال لأشكال متنوعة من الاستثمار وأفضل الممارسات المطبقة.

ويعمل البرنامج الخاص بالمستثمرين، على تأهيلهم بشكل افتراضي من خلال جلسات مباشرة من شأنها زيادة تدفق الصفقات للمستثمرين في المشاريع الناشئة؛ كما تعزز الفرضيات وورش العمل قدرة المستثمرين على تحديد الاستثمارات وفحصها وتنظيمها وإدارتها والخروج منها، ويهدف البرنامج لرفع المعرفة بوسائل تحسين وزيادة رأس المال ورفع الخبرة نحو الشركات الناشئة في المراحل المبكرة والمتجهة نحو النمو.

يُذكر أن "منشآت" تحرص على توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت؛ بهدف تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة، بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. "منشآت" تطلق برامج تأهيلية للرواد وفرصًا للاستثمار
سبق

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية السعودية، مجموعة برامج تأهيلية، تهدف إلى تأهيل أعداد من أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمرشدين ورواد الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال؛ إذ صممت أكاديمية منشآت هذه البرامج لبناء قدرات المشاركين لإطلاق مشاريع ريادية، وبناء المعرفة لدى المرشدين وسد الفجوة بين رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء شبكات لربط المستثمرين والمرشدين مع رواد الأعمال.

ويتيح البرنامج الخاص بالمرشدين ومديري الحاضنات، فرصة لتعلم أفضل الممارسات في دعم مجموعة واسعة من احتياجات رواد الأعمال عبر رحلتهم العملية في قطاع الأعمال، إضافة إلى تقييم فعالية المرشد وفهم نقاط القوة والضعف لتوفير الدعم المستمر للمرشدين ورواد الأعمال.

ويقدم البرنامج الخاص برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، آليات لرفع الجاهزية للاستثمار يتم تقديمها من خلال تطبيقات متعددة المستويات مع مزيج من الحلول الافتراضية والواقعية لسد الفجوات في القدرات، وتحديد المستوى بين مجموعات متنوعة من رواد الأعمال لأشكال متنوعة من الاستثمار وأفضل الممارسات المطبقة.

ويعمل البرنامج الخاص بالمستثمرين، على تأهيلهم بشكل افتراضي من خلال جلسات مباشرة من شأنها زيادة تدفق الصفقات للمستثمرين في المشاريع الناشئة؛ كما تعزز الفرضيات وورش العمل قدرة المستثمرين على تحديد الاستثمارات وفحصها وتنظيمها وإدارتها والخروج منها، ويهدف البرنامج لرفع المعرفة بوسائل تحسين وزيادة رأس المال ورفع الخبرة نحو الشركات الناشئة في المراحل المبكرة والمتجهة نحو النمو.

يُذكر أن "منشآت" تحرص على توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت؛ بهدف تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة، بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:21 PM

الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.. "منشآت" تطلق برامج تأهيلية للرواد وفرصًا للاستثمار

تتيح فرصة لتعلم أفضل الممارسات في دعم مجموعة واسعة من احتياجاتهم عبر رحلتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية السعودية، مجموعة برامج تأهيلية، تهدف إلى تأهيل أعداد من أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمرشدين ورواد الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال؛ إذ صممت أكاديمية منشآت هذه البرامج لبناء قدرات المشاركين لإطلاق مشاريع ريادية، وبناء المعرفة لدى المرشدين وسد الفجوة بين رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إنشاء شبكات لربط المستثمرين والمرشدين مع رواد الأعمال.

ويتيح البرنامج الخاص بالمرشدين ومديري الحاضنات، فرصة لتعلم أفضل الممارسات في دعم مجموعة واسعة من احتياجات رواد الأعمال عبر رحلتهم العملية في قطاع الأعمال، إضافة إلى تقييم فعالية المرشد وفهم نقاط القوة والضعف لتوفير الدعم المستمر للمرشدين ورواد الأعمال.

ويقدم البرنامج الخاص برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، آليات لرفع الجاهزية للاستثمار يتم تقديمها من خلال تطبيقات متعددة المستويات مع مزيج من الحلول الافتراضية والواقعية لسد الفجوات في القدرات، وتحديد المستوى بين مجموعات متنوعة من رواد الأعمال لأشكال متنوعة من الاستثمار وأفضل الممارسات المطبقة.

ويعمل البرنامج الخاص بالمستثمرين، على تأهيلهم بشكل افتراضي من خلال جلسات مباشرة من شأنها زيادة تدفق الصفقات للمستثمرين في المشاريع الناشئة؛ كما تعزز الفرضيات وورش العمل قدرة المستثمرين على تحديد الاستثمارات وفحصها وتنظيمها وإدارتها والخروج منها، ويهدف البرنامج لرفع المعرفة بوسائل تحسين وزيادة رأس المال ورفع الخبرة نحو الشركات الناشئة في المراحل المبكرة والمتجهة نحو النمو.

يُذكر أن "منشآت" تحرص على توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت؛ بهدف تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة، بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.

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