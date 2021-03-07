النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق الجودة الداخلي بتقنية صامطة يعقد اجتماعه الأول

بحث رفع مستوى أداء الموظفين

عقد فريق الجودة الداخلي بالكلية التقنية بصامطة، اجتماعه الأول للفصل التدريبي الحالي برئاسة عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي.

بحث الاجتماع العديد من الموضوعات؛ أبرزها: أهمية الجودة الداخلية ومنهجيتها، والمهام المناطة بالإدارة والأقسام التدريبية والإدارات المساندة للعملية التدريبية، ورفع مستوى أداء الموظفين، وتذليل كل العقبات والصعوبات، والوصول إلى مؤشرات تحقق أعلى معايير الجودة.

حضر الاجتماع أعضاء الفريق: وكيل التدريب محمد طليس، ومدير الجودة فواز بوري، وعضو مكتب الجودة علي مدخلي، ورؤساء الأقسام التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فريق الجودة الداخلي بتقنية صامطة يعقد اجتماعه الأول
سبق

عقد فريق الجودة الداخلي بالكلية التقنية بصامطة، اجتماعه الأول للفصل التدريبي الحالي برئاسة عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي.

بحث الاجتماع العديد من الموضوعات؛ أبرزها: أهمية الجودة الداخلية ومنهجيتها، والمهام المناطة بالإدارة والأقسام التدريبية والإدارات المساندة للعملية التدريبية، ورفع مستوى أداء الموظفين، وتذليل كل العقبات والصعوبات، والوصول إلى مؤشرات تحقق أعلى معايير الجودة.

حضر الاجتماع أعضاء الفريق: وكيل التدريب محمد طليس، ومدير الجودة فواز بوري، وعضو مكتب الجودة علي مدخلي، ورؤساء الأقسام التدريبية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
06:14 PM

فريق الجودة الداخلي بتقنية صامطة يعقد اجتماعه الأول

بحث رفع مستوى أداء الموظفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
48

عقد فريق الجودة الداخلي بالكلية التقنية بصامطة، اجتماعه الأول للفصل التدريبي الحالي برئاسة عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي.

بحث الاجتماع العديد من الموضوعات؛ أبرزها: أهمية الجودة الداخلية ومنهجيتها، والمهام المناطة بالإدارة والأقسام التدريبية والإدارات المساندة للعملية التدريبية، ورفع مستوى أداء الموظفين، وتذليل كل العقبات والصعوبات، والوصول إلى مؤشرات تحقق أعلى معايير الجودة.

حضر الاجتماع أعضاء الفريق: وكيل التدريب محمد طليس، ومدير الجودة فواز بوري، وعضو مكتب الجودة علي مدخلي، ورؤساء الأقسام التدريبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,786
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة