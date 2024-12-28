رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة
وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .
جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".
وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .
رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-27
وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .
جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".
وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:02 PM
رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة
وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .
جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".
وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .