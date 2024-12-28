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رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة

وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .

جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".

وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة
سبق

وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .

جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".

وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:02 PM

رئيس الأهلي " النفيعي": نتحمل الخسارة أمام الرائد .. ونعد بتجاوز الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وعد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي جماهير ناديه بتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول وتصحيح الأخطاء .

جاء ذلك عقب خسارة الأهلي اليوم أمام الرائد "دورياً" وتراجع مستوى الفريق "فنياً".

وقال النفيعي من خلال حسابه في " تويتر": نتيجة سيئة وغير مرضية، نتحمل جميعاً أنا وفريق عملي والجهاز الفني والإداري واللاعبون هذا المستوى السيئ، أشياء كثيرة إن شاء الله راح تتعدل وتتغير في الأيام القادمة لنتجاوز هذه الأزمة" .

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