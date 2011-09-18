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بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".

ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".

ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:02 PM

بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".

ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.

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