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في ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا.. الفتح يواجه أحمد غروزني

تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح غدًا الاثنين ثاني تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه النمسا، بمواجهة فريق أحمد غروزني الروسي على ملعب أليكس هاوسن بمدينة سالزبورج.

وأكمل لاعبو الفتح تحضيراتهم الميدانية للمواجهة الودية على فترتين، صباحية ومسائية، وأُجريت الأولى في محيط مقر الإقامة، وقطعوا قرابة 14 كلم، فيما حوّل يانييك فيرير مدرب الفريق الحصة الثانية إلى صالة الحديد بسبب الأمطار الغزيرة.

الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا.. الفتح يواجه أحمد غروزني
سبق

تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح غدًا الاثنين ثاني تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه النمسا، بمواجهة فريق أحمد غروزني الروسي على ملعب أليكس هاوسن بمدينة سالزبورج.

وأكمل لاعبو الفتح تحضيراتهم الميدانية للمواجهة الودية على فترتين، صباحية ومسائية، وأُجريت الأولى في محيط مقر الإقامة، وقطعوا قرابة 14 كلم، فيما حوّل يانييك فيرير مدرب الفريق الحصة الثانية إلى صالة الحديد بسبب الأمطار الغزيرة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
09:32 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
02:03 AM

في ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا.. الفتح يواجه أحمد غروزني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح غدًا الاثنين ثاني تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه النمسا، بمواجهة فريق أحمد غروزني الروسي على ملعب أليكس هاوسن بمدينة سالزبورج.

وأكمل لاعبو الفتح تحضيراتهم الميدانية للمواجهة الودية على فترتين، صباحية ومسائية، وأُجريت الأولى في محيط مقر الإقامة، وقطعوا قرابة 14 كلم، فيما حوّل يانييك فيرير مدرب الفريق الحصة الثانية إلى صالة الحديد بسبب الأمطار الغزيرة.

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