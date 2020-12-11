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في الجولة الثامنة من الدوري .. الفيصلي يسقط الرائد في عقر داره

بهدفين قفزت به للمركز الثالث

تغلب الفيصلي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

‏تقدم الفيصلي في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه تفاريس الذي حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء ليشتتها المدافع حسين الشويش بالخطأ في مرماه .

‏وفي الشوط الثاني حافظ الفيصلي على تقدمه، فيما لم ينجح لاعبو الرائد في إدراك التعادل .

وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند ا لدقيقة 85 تقدم الفيصلي بالهدف الثاني الذي جاء بقدم لاعبه جليرمي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بالنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة ، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الجولة الثامنة من الدوري .. الفيصلي يسقط الرائد في عقر داره
سبق

تغلب الفيصلي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

‏تقدم الفيصلي في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه تفاريس الذي حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء ليشتتها المدافع حسين الشويش بالخطأ في مرماه .

‏وفي الشوط الثاني حافظ الفيصلي على تقدمه، فيما لم ينجح لاعبو الرائد في إدراك التعادل .

وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند ا لدقيقة 85 تقدم الفيصلي بالهدف الثاني الذي جاء بقدم لاعبه جليرمي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بالنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة ، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر .

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
08:13 PM

في الجولة الثامنة من الدوري .. الفيصلي يسقط الرائد في عقر داره

بهدفين قفزت به للمركز الثالث

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
203

تغلب الفيصلي على مستضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

‏تقدم الفيصلي في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 30 عن طريق لاعبه تفاريس الذي حول كرة برأسه داخل منطقة الجزاء ليشتتها المدافع حسين الشويش بالخطأ في مرماه .

‏وفي الشوط الثاني حافظ الفيصلي على تقدمه، فيما لم ينجح لاعبو الرائد في إدراك التعادل .

وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند ا لدقيقة 85 تقدم الفيصلي بالهدف الثاني الذي جاء بقدم لاعبه جليرمي لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بالنقاط الثلاث.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة ، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر .

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