رئيسة سنغافورة تصل الرياض

استقبلها بالمطار "فيصل بن بندر"

وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية.