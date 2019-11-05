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رئيسة سنغافورة تصل الرياض

استقبلها بالمطار "فيصل بن بندر"

وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة سنغافورة تصل الرياض
سبق

وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:35 PM

رئيسة سنغافورة تصل الرياض

استقبلها بالمطار "فيصل بن بندر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,800

وصلت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق – وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومندوب عن المراسم الملكية.

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