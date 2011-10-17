الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع الوفيات 722,212.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-16
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع الوفيات 722,212.
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:37 PM
الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع الوفيات 722,212.