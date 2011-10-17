النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:37 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
78

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,548
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة