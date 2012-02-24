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"سعود الطبية" توضّح خطورة الانسداد الرئوي ونتائجه

المصابون أكثر عُرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الرعاية التنفسية- من خطورة الانسداد الرئوي، الذي يُعد من الأمراض المزمنة المنتشرة، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب؛ بما في ذلك النوبات القلبية أيضًا والإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت "المدينة" على لسان أخصائي العلاج التنفسي عادل العتيبي، أن الأشخاص المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن، أكثرُ عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الرئة، وأي عدوى في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة، ويمكن أن تسبب مزيدًا من الأضرار لنسيج الرئة.

وأضاف "العتيبي": قد يسبب الانسداد الرئوي المزمن ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي توصل الدم للرئتين؛ مما يُحدث "فرط ضغط الدم الرئوي"، وقد يؤدي صعوبة التنفس إلى حرمان المصاب من ممارسة الأنشطة التي يستمتع بها، وقد ينجم عن ذلك مرض الاكتئاب.

وأشار "العتيبي" إلى أن الربو يُعد عاملًا من عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن؛ فإذا اجتمع الربو بالتدخين؛ فسيزيد من خطورة الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن بشكل أكثر.

وللوقاية من الانسداد الرئوي، نَصح "العتيبي" بتجنب التدخين أو التوقف عنه فورًا، والابتعاد عن ملوثات الهواء في المنزل وأماكن العمل سيئة التهوية والقيام بفحص الرئتين للأشخاص المعرضين لعوامل الخطورة لتلقي العلاج مبكرًا وتجنب المضاعفات.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" توضّح خطورة الانسداد الرئوي ونتائجه
سبق

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الرعاية التنفسية- من خطورة الانسداد الرئوي، الذي يُعد من الأمراض المزمنة المنتشرة، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب؛ بما في ذلك النوبات القلبية أيضًا والإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت "المدينة" على لسان أخصائي العلاج التنفسي عادل العتيبي، أن الأشخاص المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن، أكثرُ عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الرئة، وأي عدوى في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة، ويمكن أن تسبب مزيدًا من الأضرار لنسيج الرئة.

وأضاف "العتيبي": قد يسبب الانسداد الرئوي المزمن ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي توصل الدم للرئتين؛ مما يُحدث "فرط ضغط الدم الرئوي"، وقد يؤدي صعوبة التنفس إلى حرمان المصاب من ممارسة الأنشطة التي يستمتع بها، وقد ينجم عن ذلك مرض الاكتئاب.

وأشار "العتيبي" إلى أن الربو يُعد عاملًا من عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن؛ فإذا اجتمع الربو بالتدخين؛ فسيزيد من خطورة الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن بشكل أكثر.

وللوقاية من الانسداد الرئوي، نَصح "العتيبي" بتجنب التدخين أو التوقف عنه فورًا، والابتعاد عن ملوثات الهواء في المنزل وأماكن العمل سيئة التهوية والقيام بفحص الرئتين للأشخاص المعرضين لعوامل الخطورة لتلقي العلاج مبكرًا وتجنب المضاعفات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
12:40 PM

"سعود الطبية" توضّح خطورة الانسداد الرئوي ونتائجه

المصابون أكثر عُرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الرعاية التنفسية- من خطورة الانسداد الرئوي، الذي يُعد من الأمراض المزمنة المنتشرة، وقد يزيد من احتمالية الإصابة بمرض القلب؛ بما في ذلك النوبات القلبية أيضًا والإصابة بسرطان الرئة.

وأوضحت "المدينة" على لسان أخصائي العلاج التنفسي عادل العتيبي، أن الأشخاص المصابين بداء الانسداد الرئوي المزمن، أكثرُ عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الرئة، وأي عدوى في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة، ويمكن أن تسبب مزيدًا من الأضرار لنسيج الرئة.

وأضاف "العتيبي": قد يسبب الانسداد الرئوي المزمن ارتفاع ضغط الدم في الشرايين التي توصل الدم للرئتين؛ مما يُحدث "فرط ضغط الدم الرئوي"، وقد يؤدي صعوبة التنفس إلى حرمان المصاب من ممارسة الأنشطة التي يستمتع بها، وقد ينجم عن ذلك مرض الاكتئاب.

وأشار "العتيبي" إلى أن الربو يُعد عاملًا من عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن؛ فإذا اجتمع الربو بالتدخين؛ فسيزيد من خطورة الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن بشكل أكثر.

وللوقاية من الانسداد الرئوي، نَصح "العتيبي" بتجنب التدخين أو التوقف عنه فورًا، والابتعاد عن ملوثات الهواء في المنزل وأماكن العمل سيئة التهوية والقيام بفحص الرئتين للأشخاص المعرضين لعوامل الخطورة لتلقي العلاج مبكرًا وتجنب المضاعفات.

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