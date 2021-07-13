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"الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة

شملت "أجهزة تكييف وغسالات ونشافات وثلاجات وسخانات وإنارة وإطارات"

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها "أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات".

وقالت "الهيئة": منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" (36.502) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، وقد تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

جاءت هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

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"الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة
سبق

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها "أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات".

وقالت "الهيئة": منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" (36.502) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، وقد تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

جاءت هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:53 PM

"الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة

شملت "أجهزة تكييف وغسالات ونشافات وثلاجات وسخانات وإنارة وإطارات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها "أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات".

وقالت "الهيئة": منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" (36.502) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، وقد تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

جاءت هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

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