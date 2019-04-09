جامعة كاوست تستعرض منجزاتها في مؤتمر التعليم العالي الثامن بالرياض.. غدًا

خلال معرض يجمع أبحاثها الملهمة في الطاقة الشمسية وتحسين إنتاجية النباتات

ينطلق غدًا الأربعاء في الرياض المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة، وتشارك فيه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمعرض خاص، يضم ابتكاراتها وأبحاثها متعددة التخصصات، وأيضًا يضم عددًا من شركاتها الناشئة بما يلائم العنوان العام للمؤتمر "تحوُّل الجامعات السعودية في عصر التغيير".

وتفصيلاً، يقدم البروفيسور توني تشان، رئيس كاوست، في جلسة علمية مشتركة مع الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، ورقة عمل عنوانها "الرؤية والإلهام: نماذج الحوكمة الجديدة".

ويشرح معرض كاوست كيف يعمل باحثو مركز أبحاث الطاقة الشمسية التابع للجامعة على نوافذ شمسية ذكية، بمقدورها أن تحول بعض طاقة الضوء الخاص بالشمس الساقط عليها إلى طاقة كهربائية مقارنة بالألواح الشمسية التقليدية ذات المواد الغامقة وغير الشفافة.

وتعتمد هذه النوافذ الشمسية الجديدة على جزيئات عضوية لالتقاط الضوء، يمكن طباعتها على الزجاج، مثل الحبر؛ إذ تلتقط الصيغة العضوية الكهروضوئية الأشعة تحت الحمراء؛ فتمنع دخول الحرارة إلى داخل المبنى، ولكنها تسمح بمرور الضوء المرئي، وهذا هو المبدأ العلمي الذي تستند إليه أعمال "إيرس"، شركة النوافذ الشمسية الناشئة، التي شارك في تأسيسها البروفيسور دريا باران، الأستاذ المساعد في علوم وهندسة المواد في مركز أبحاث الطاقة الشمسية التابع لكاوست.

وفي منتصف العام 2018 م شارك فريق التأسيس الذي يضم كلاً من نيكوال غاسباريني وجويل تروتون ودانييل براينت في برنامج تسريع المشاريع والأعمال الناشئة في الجامعات السعودية "تقدم"، الذي قدمته كاوست بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

وبعد إتمام برنامج مدته ستة أشهر كانت "إيرس" واحدة من ستة متنافسين نهائيين، حصلوا على تمويل إضافي بقيمة 100 ألف دولار أمريكي. وتجري شركة "إيرس" حاليًا مباحثات مع العديد من الشركات المصنعة للنوافذ حول طلاء طبقة تلتقط الضوء على الزجاج الذي تصنعه هذه الشركات، الذي يمكن تثبيته في وحدات النوافذ الزجاجية المزدوجة والمتصلة كهربائيًّا.

ويشهد المعرض تقديم تجارب فريق ميشرا من كاوست، الذي كان يستقصي مدى فاعلية SandX في تجارب ميدانية، أجروها غرب السعودية من خلال الزراعة المنهجية، وتتبع النمو واستهلاك المياه، وحصاد مجموعة من النباتات بالتعاون مع علماء نبات، وعلماء أحياء مائية، وعلماء أحياء دقيقة من كاوست، وعلماء زراعة من جامعة الملك عبدالعزيز.

ونتج من التجربة زيادة بنحو 70 في المئة في غلة محاصيل الطماطم والشعير بالمقارنة مع ضوابط غير مغطاة تحت ظروف الري العادي.

وتجري حاليا تجارب على مستويات الري المنخفضة مع المحاصيل ذاتها، مع تجارب على أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المحلية.

البيئات القاسية

وتقـود كاوست مسـيرة البحــث فــي مجـال النباتـات التـي تتحمـل الملوحـة، وتكيفها مـع التربة المالحـة؛ الأمر الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى إحـراز تقـدم مهـم فـي الزراعـة الصحراويـة داخـل السعودية.

ويــدرس الباحثــون كيــف تســتطيع النباتــات المقاومــة للملوحــة البقــاء علـى قيـد الحيـاة فـي البيئـات القاسية، ثـم يسـتخدمون تلـك المعرفـة لجعــل النباتــات الأقل تحملاً للملوحــة تنمــو بشــكل أفضــل فــي الظـروف الصعبـة.

ويهـدف هـذا العمـل إلى تحسـين إنتاجيـة النباتـات فـي ظـروف دون المسـتوى الأمثـل، أي عندمـا تكـون التربـة مالحـة، أو عندمــا تكــون الميــاه المســتخدمة لــري النباتــات مالحــة.

وكجـزء مـن هـذا العمـل أكمـل باحثـو كاوست أول تسلســل عالــي الجــودة لجينيــوم "كينــوا تشــينوبوديوم")quinoa Chenopodium، وبــدؤوا فــي تحديــد الجينــات التــي يمكــن معالجتهــا لتغييــر الطريقــة التــي ينمــو بهــا النبــات.

وينطـوي تسلسـل الجينـيوم علـى إمكانـات هائلـة لمسـاعدة العلمـاء على فهـم الكينـوا، وتعديلـه للاسـتخدام التجـاري علـى نطـاق واسـع.

ويمكن أن يــؤدي التسلســل عالــي الجــودة لنباتــات مثــل الكينــوا إلى غلــة محاصيـل ناجحـة فـي المناطـق القاحلـة مثـل السعودية، بمـا يخـدم تعزيز الأمن الغذائـي فـي المنطقـة والعالـم.

ويكشف معرض كاوست لحضوره وزواره غدًا كيف تمكَّن البروفيسور محمد الداوودي، أستاذ العلوم الكيميائية، وفريقه في مركز الأغشية والمواد المسامية المتقدمة، من تحقيق اكتشاف علمي جديد، يتمثل بمادة يمكنها امتصاص ثاني أكسيد الكربون بفاعلية، حتى عندما يكون موجودًا بتركيزات منخفضة، تصل إلى 400 جزء في المليون؛ الأمر الذي فتح آفاقًا جديدة لإمكانية التقاط ثاني أكسيد الكربون فور إنتاجه. وتسمح معالجة البنية المرنة للأطر المعدنية العضوية باستخدامها بما يتناسب مع عدد كبير من التطبيقات الدقيقة للغاية؛ إذ يمكن استخدامها إما لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، أو لتخزين وقود أنظف مثل الهيدروجين والميثان.