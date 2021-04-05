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"الفيصل" يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية بجدة

نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى وصححت أوضاع سكن 170 ألف عامل

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة اليوم الاثنين، من محافظ جدة، تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك لدى استقباله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أعضاء اللجنة.

ونفذت اللجنة 2500 جولة على 1468 مبنى عبر سبع لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، وساهمت في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، وعملت على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة إلى إجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل من اشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية بجدة
سبق

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة اليوم الاثنين، من محافظ جدة، تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك لدى استقباله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أعضاء اللجنة.

ونفذت اللجنة 2500 جولة على 1468 مبنى عبر سبع لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، وساهمت في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، وعملت على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة إلى إجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل من اشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
03:22 PM

"الفيصل" يتسلم تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية بجدة

نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى وصححت أوضاع سكن 170 ألف عامل

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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1,706

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة اليوم الاثنين، من محافظ جدة، تقريراً عن أعمال لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية، للحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك لدى استقباله محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أعضاء اللجنة.

ونفذت اللجنة 2500 جولة على 1468 مبنى عبر سبع لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، وساهمت في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، وعملت على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة إلى إجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل من اشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.

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