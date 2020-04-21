مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 104.35 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 104.35 نقطة ليقفل عند مستوى 6496.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، البحري، سدافكو، أنعام القابضة، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ، وأسمنت حائل، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.38% و 5.78% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 81.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7544.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1170 صفقة.