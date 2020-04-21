النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 104.35 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 104.35 نقطة ليقفل عند مستوى 6496.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، البحري، سدافكو، أنعام القابضة، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ، وأسمنت حائل، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.38% و 5.78% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 81.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7544.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1170 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 104.35 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 104.35 نقطة ليقفل عند مستوى 6496.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، البحري، سدافكو، أنعام القابضة، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ، وأسمنت حائل، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.38% و 5.78% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 81.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7544.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1170 صفقة.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
02:10 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 104.35 نقطة

وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
762

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 104.35 نقطة ليقفل عند مستوى 6496.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 189 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 210 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 17 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، البحري، سدافكو، أنعام القابضة، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وبحر العرب، وبترو رابغ، وأسمنت حائل، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.38% و 5.78% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 81.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7544.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 1170 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,411
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,366
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة