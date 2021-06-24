رئيس هيئة الطيران المدني يصدر 10 قرارات جديدة

"تركي بن فيصل" مستشاراً و"الريمي" لخدمات الحج والعمرة

أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، عدة قرارات.

وتضمنت القرارات: تكليف الأمير تركي بن فيصل بن تركي آل سعود مستشاراً بمكتب الرئيس، والكابتن عبدالعزيز بن حامد نقادي مستشاراً بمكتب الرئيس، كما تم تكليف جمال بن عبدالله الفويرس على وظيفة مساعد الرئيس للخدمات المساندة، وتكليف سليمان بن أحمد البسام على وظيفة مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، بالإضافة إلى تكليفه بمهام وظيفة مساعد الرئيس للمطارات.

كما تضمنت القرارات: تكليف أحمد فياض القرشي على وظيفة مساعد الرئيس لتقنية المعلومات، كما تم تكيف المهندس عبدالله بن مسعد سليمان الريمي على وظيفة مساعد الرئيس لخدمات طيران الحج والعمرة، وتكليف ياسر بن منصور المعيوف على وظيفة مساعد الرئيس لمعايير الطيران.

كما تم تكليف المهندس فارس بن حسن العوفي على وظيفة مساعد الرئيس للمشاريع، وتكليف محمد بن عبيد العتيبي على وظيفة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي. كذلك تم تكليف محمد بن سعد الفوزان مساعد الرئيس لأمن الطيران.