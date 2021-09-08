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"سعود بن جلوي" يدشِّن معرض المنصة الرقمية التوعوية لمبادرات "هيئة جدة"

يتضمن رسائل عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"

دشَّن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية لمبادرات هيئة الأمر بالمعروف التوعوية بالمحافظة، الذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"، الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان في استقباله المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري. وفور وصول سموه مقر الحفل قص الشريط إيذانًا بافتتاحه، وتجول في أرجاء المعرض الذي اشتمل على ثلاث شاشات عرض داخلية، وشاشة خارجية، وقاعة ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.

ويهدف المعرض المتنقل المخصص للزوار والمتنزهين ومنسوبي القطاعات الحكومية إلى تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، والدعوة إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، إلى جانب إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية فئات المجتمع كافة لمواكبة أحدث التطورات التقنية.

يُذكر أن المنصة الرقمية التوعوية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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"سعود بن جلوي" يدشِّن معرض المنصة الرقمية التوعوية لمبادرات "هيئة جدة"
سبق

دشَّن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية لمبادرات هيئة الأمر بالمعروف التوعوية بالمحافظة، الذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"، الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان في استقباله المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري. وفور وصول سموه مقر الحفل قص الشريط إيذانًا بافتتاحه، وتجول في أرجاء المعرض الذي اشتمل على ثلاث شاشات عرض داخلية، وشاشة خارجية، وقاعة ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.

ويهدف المعرض المتنقل المخصص للزوار والمتنزهين ومنسوبي القطاعات الحكومية إلى تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، والدعوة إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، إلى جانب إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية فئات المجتمع كافة لمواكبة أحدث التطورات التقنية.

يُذكر أن المنصة الرقمية التوعوية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:41 PM

"سعود بن جلوي" يدشِّن معرض المنصة الرقمية التوعوية لمبادرات "هيئة جدة"

يتضمن رسائل عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"

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هادي العصيمي - جدة
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دشَّن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية لمبادرات هيئة الأمر بالمعروف التوعوية بالمحافظة، الذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"، الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان في استقباله المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري. وفور وصول سموه مقر الحفل قص الشريط إيذانًا بافتتاحه، وتجول في أرجاء المعرض الذي اشتمل على ثلاث شاشات عرض داخلية، وشاشة خارجية، وقاعة ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.

ويهدف المعرض المتنقل المخصص للزوار والمتنزهين ومنسوبي القطاعات الحكومية إلى تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، والدعوة إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، إلى جانب إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية فئات المجتمع كافة لمواكبة أحدث التطورات التقنية.

يُذكر أن المنصة الرقمية التوعوية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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