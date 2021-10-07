بيع صقرين بـ 123 ألف ريال في الليلة الرابعة لمزاد نادي الصقور الثاني

يستمر حتى 15 نوفمبر.. ويشهد حضوراً كبيراً من هواة الطرح والصقارة

بيع اليوم صقران بمبلغ 123 ألف ريال في الليلة الرابعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارة.

وتفصيلاً، جاءت المزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الليث للطاروح حاتم بن حراز الشيباني، وقد بِيعَ بمبلغ 56 ألف ريال، بعدها بدأت المزايدة على الصقر الثاني وهو من نوع شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح أحمد بن غانم العنزي، وشهدت المنافسة عليه إثارة كبيرة انتهت ببيعه بمبلغ 67 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي للطواريح الكثير من المزايا؛ حيث تستقبلهم فرق النادي في خمس مناطق هي (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية)، ويجري فحص الصقر وتوثيق طرحه، في حين يتكفّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

يشار إلى أن أرض نادي الصقور السعودي تشهد تزامناً مع مزاد نادي الصقور السعودي، إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقيم فعالياته على مدى عشرة أيام، ويعد أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركناً لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية.