السفير "فاروق": عندما تتحرك السعودية ومصر سوياً يُحسب لهما ألف حساب في المحافل الدولية

أكد السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية على متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز في البدايات وصولاً إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيداً في هذا الصدد بدور القيادتين السياسي في المملكة ومصر في توثيق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح السفير خلال حديثه لبرنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية أن هناك أكثر من (150) معاهدة واتفاقية، ومذكرات تفاهم تربط العلاقات بين الدولتين. وقال السفير إن مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن القدرات التي تتمتع بها الدولتان مع حجمهما وتأثيرهما على الساحة الإقليمية والدولية تؤهلهما إلى لعب دور أساسي في الساحة الدولية وعندما يتحركان سوياً يُحسب لهما ألف حساب في كل المحافل الدولية. وأكمل حديثه قائلاً: الثقافة المصرية ليست غريبة على الشارع السعودي بل قريبة جداً بين الشعبين، وعندما أتعامل على الصعيد اليومي مع أصدقائي وزملائي السعوديين لا تخلو عباراتهم من جملة في مسلسل مصري أو نكتة في مسرحية فتجد هناك ثقافة متجذرة اختلطت بالثقافة السعودية ينتج عنها إبداعات فنية وثقافية كثيرة. ويتحدث السفير أحمد فاروق عن مساحة المملكة مترامية الأطراف وهذه المساحة أعطتها تنوعاً في القدرات السياحية معززاً ذلك بوجود شواطئ على البحر الأحمر ولديها أيضاً سياحة الصحراء أصبحت تنتشر حول العالم، والسياحة الثقافية التي بدأت حالياً تتطور، وهناك نقطة مهمة أن الزائر إلى المملكة سابقاً يأتي إلى العمل فقط أما اليوم فإنها تلفت الأنظار للسائح ليرى ما بداخل هذه البقعة العريضة الشاسعة من الأرض من كنوز ومن تنوع ومن مصادر جذب سياحي. وأعرب السفير المصري عن إعجابه بالثراء والتنوع الحضاري والثقافي في جميع مناطق المملكة، مبدياً إعجابه بالفعاليات الترفيهية بموسم الرياض والتي تقوم بها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، كما أشاد بدور وزارة الثقافة التي تقوم بدور كبير جداً في نشر الوعي وتنويره في جميع الجوانب الثقافية. واختتم السفير المصري حديثه قائلاً: (أدعو الله من قلبي أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر وأن يجعلهما دائماً واحة الاستقرار وركيزة للأمن والأمان للمنطقة والعالم). ويأتي برنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية ضمن سلسلة من البرامج المميزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ويتم عرضه بواقع حلقة في كل يوم اثنين أسبوعياً يتم فيها استضافة دبلوماسيين في المملكة لرواية تجاربهم ونقل تصوراتهم عن المملكة ضمن الدور الذي تمثله الهيئة كصوت أساسي للإعلام السعودي.

السفير "فاروق": عندما تتحرك السعودية ومصر سوياً يُحسب لهما ألف حساب في المحافل الدولية عبدالحكيم شار سبق 2022-02-07 أكد السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية على متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز في البدايات وصولاً إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيداً في هذا الصدد بدور القيادتين السياسي في المملكة ومصر في توثيق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح السفير خلال حديثه لبرنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية أن هناك أكثر من (150) معاهدة واتفاقية، ومذكرات تفاهم تربط العلاقات بين الدولتين.



وقال السفير إن مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن القدرات التي تتمتع بها الدولتان مع حجمهما وتأثيرهما على الساحة الإقليمية والدولية تؤهلهما إلى لعب دور أساسي في الساحة الدولية وعندما يتحركان سوياً يُحسب لهما ألف حساب في كل المحافل الدولية.



وأكمل حديثه قائلاً: الثقافة المصرية ليست غريبة على الشارع السعودي بل قريبة جداً بين الشعبين، وعندما أتعامل على الصعيد اليومي مع أصدقائي وزملائي السعوديين لا تخلو عباراتهم من جملة في مسلسل مصري أو نكتة في مسرحية فتجد هناك ثقافة متجذرة اختلطت بالثقافة السعودية ينتج عنها إبداعات فنية وثقافية كثيرة.



ويتحدث السفير أحمد فاروق عن مساحة المملكة مترامية الأطراف وهذه المساحة أعطتها تنوعاً في القدرات السياحية معززاً ذلك بوجود شواطئ على البحر الأحمر ولديها أيضاً سياحة الصحراء أصبحت تنتشر حول العالم، والسياحة الثقافية التي بدأت حالياً تتطور، وهناك نقطة مهمة أن الزائر إلى المملكة سابقاً يأتي إلى العمل فقط أما اليوم فإنها تلفت الأنظار للسائح ليرى ما بداخل هذه البقعة العريضة الشاسعة من الأرض من كنوز ومن تنوع ومن مصادر جذب سياحي.



وأعرب السفير المصري عن إعجابه بالثراء والتنوع الحضاري والثقافي في جميع مناطق المملكة، مبدياً إعجابه بالفعاليات الترفيهية بموسم الرياض والتي تقوم بها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، كما أشاد بدور وزارة الثقافة التي تقوم بدور كبير جداً في نشر الوعي وتنويره في جميع الجوانب الثقافية.



واختتم السفير المصري حديثه قائلاً: (أدعو الله من قلبي أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر وأن يجعلهما دائماً واحة الاستقرار وركيزة للأمن والأمان للمنطقة والعالم).



ويأتي برنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية ضمن سلسلة من البرامج المميزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ويتم عرضه بواقع حلقة في كل يوم اثنين أسبوعياً يتم فيها استضافة دبلوماسيين في المملكة لرواية تجاربهم ونقل تصوراتهم عن المملكة ضمن الدور الذي تمثله الهيئة كصوت أساسي للإعلام السعودي.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 10:44 PM

السفير "فاروق": عندما تتحرك السعودية ومصر سوياً يُحسب لهما ألف حساب في المحافل الدولية قال: أكثر من 150 معاهدة واتفاقية ومذكرات تفاهم تربط العلاقات بين الدولتين





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أكد السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية على متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز في البدايات وصولاً إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشيداً في هذا الصدد بدور القيادتين السياسي في المملكة ومصر في توثيق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأوضح السفير خلال حديثه لبرنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية أن هناك أكثر من (150) معاهدة واتفاقية، ومذكرات تفاهم تربط العلاقات بين الدولتين.



وقال السفير إن مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن القدرات التي تتمتع بها الدولتان مع حجمهما وتأثيرهما على الساحة الإقليمية والدولية تؤهلهما إلى لعب دور أساسي في الساحة الدولية وعندما يتحركان سوياً يُحسب لهما ألف حساب في كل المحافل الدولية.



وأكمل حديثه قائلاً: الثقافة المصرية ليست غريبة على الشارع السعودي بل قريبة جداً بين الشعبين، وعندما أتعامل على الصعيد اليومي مع أصدقائي وزملائي السعوديين لا تخلو عباراتهم من جملة في مسلسل مصري أو نكتة في مسرحية فتجد هناك ثقافة متجذرة اختلطت بالثقافة السعودية ينتج عنها إبداعات فنية وثقافية كثيرة.



ويتحدث السفير أحمد فاروق عن مساحة المملكة مترامية الأطراف وهذه المساحة أعطتها تنوعاً في القدرات السياحية معززاً ذلك بوجود شواطئ على البحر الأحمر ولديها أيضاً سياحة الصحراء أصبحت تنتشر حول العالم، والسياحة الثقافية التي بدأت حالياً تتطور، وهناك نقطة مهمة أن الزائر إلى المملكة سابقاً يأتي إلى العمل فقط أما اليوم فإنها تلفت الأنظار للسائح ليرى ما بداخل هذه البقعة العريضة الشاسعة من الأرض من كنوز ومن تنوع ومن مصادر جذب سياحي.



وأعرب السفير المصري عن إعجابه بالثراء والتنوع الحضاري والثقافي في جميع مناطق المملكة، مبدياً إعجابه بالفعاليات الترفيهية بموسم الرياض والتي تقوم بها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، كما أشاد بدور وزارة الثقافة التي تقوم بدور كبير جداً في نشر الوعي وتنويره في جميع الجوانب الثقافية.



واختتم السفير المصري حديثه قائلاً: (أدعو الله من قلبي أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر وأن يجعلهما دائماً واحة الاستقرار وركيزة للأمن والأمان للمنطقة والعالم).



ويأتي برنامج (الدبلوماسي) على القناة السعودية ضمن سلسلة من البرامج المميزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ويتم عرضه بواقع حلقة في كل يوم اثنين أسبوعياً يتم فيها استضافة دبلوماسيين في المملكة لرواية تجاربهم ونقل تصوراتهم عن المملكة ضمن الدور الذي تمثله الهيئة كصوت أساسي للإعلام السعودي.