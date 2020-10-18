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"دهانات الجزيرة" تضم "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" لقائمة منتجاتها الإبداعية

يغيّران مظهر وأرضيات منزلك بالكامل

منذ أن بدأت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دخول عالم التصنيع، وضعت من أهم أهدافها الارتقاء بصناعة الدهانات والألوان، وأن تكون في مصافّ الشركات الأولى ذات الجودة العالية والابتكار المستمر في جميع منتجاتها وعملياتها.

وضمن هذه التوجّهات فإنها ما تلبث أن تطرح منتجاً متميزاً حتى تلحقه بآخر أكثر تميّزاً وإبداعاً، ففي الفترة السابقة من 2020 طرحت العديد من المنتجات الإبداعية مثل "نوتس كلير" و"ماجنتيك" و"كريستال ريزن" و"إلورا"، وها هي تستحدث منتجين جديدين "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" ليضافا إلى قائمة هذه المنتجات؛ استمراراً في الإبداع والتطوير، وتلبية لرغبات العملاء بجودة يستحقونها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح أن العمل على إنتاج "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" جاء بعد دراسة السوق، وسعياً لتلبية احتياجاته ومتطلباته، مع توفر الإمكانيات النوعية لدى الشركة في صناعة منتجات مبهرة وطرحها في السوق المحلي بجودة عالية.

"الجزيرة كونكريت إفّكت".. تحفة خرسانية بطابع عصري فريد

في الآونة الأخيرة ظهرت طرق تصميمية جديدة ومواد تستخدم بطريقة إبداعية لتنفيذها على المساحات الداخلية، ومن هذه التصاميم الحديثة إضافة لمسة ديكورية عصرية بمظهر الخرسانة الحيّة، لإضفاء جوّ من الفخامة والرقي على كامل المكان أو على جزء منه.

"كونكريت إفّكت" هو منتج ديكوري إسمنتي يعطي شكل الخرسانة على المكان، وانتشر تطبيقه في الأماكن العامة مثل الكافيهات وصالات العرض، ومؤخراً بدأ يظهر استخدامه في بعض المساحات داخل المنزل ليمنحها رونقاً فخماً.

"الجزيرة ثري دي فلورينج" يغيّر فكرة الأرضيات التقليدية لتعيش عالمك الافتراضي

هذا المنتج هو عبارة عن مادة مصلبة سائلة تسكب على الأرضيات بعد تطبيق رسمة مطبوعة على ورق من نوع خاص.

تصب هذه المادة الإيبوكسية بعد تثبيت الملصقات الديكورية أو الصور الطبيعية أو الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ترصيع الأرضيات بالحجر الطبيعي، لتمنح تصميم الأرضيات عمقاً بصرياً مثيراً، وكأنك تعيش داخل صورة فنيّة مبهرة للعالم الذي تتمناه.

يغيّر "ثري دي فلورينج" بشكل جذري فكرة الأرضيات التقليدية من البلاط العادي أو الرخام أو السيراميك، حيث يوفر المظهر الذي تحلم به، بالإضافة إلى توفير الجهد وعناء تركيب الأرضيات التقليدية، علاوة على خفة وزنه على المنشأة، كما أنه يعدّ أكثر صلابة.

لا يوجد فواصل في "ثري دي فلورينج"، مما يوجد بيئة سهلة التنظيف وصحية لا تحتوي على أماكن لنمو البكتيريا والفطريات.

في كل بيت يميل الأشخاص إلى التميز وإضافة لمسة خاصة على المكان بألوان ورسومات متنوعة، ويتميز "ثري دي فلورينج" بشفافيته التي تعطيك خيارات أوسع لا حدود لها.

يستخدم "ثري دي فلورينج" في جميع المساحات الداخلية، وأكثر ما يبرز استخدامه في غرف الأطفال ليعطيها ميزة وجاذبية عن بقية الأماكن في المنزل، فضلاً عن تنمية خيال الأطفال وتوسيع مداركهم، إضافة إلى استخدامه في صالات الجلوس العائلية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتجين متوفران في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبهما أونلاين عبر الموقع الإلكتروني ajp.sa للشركة مع خدمة التوصيل أيضاً.

دهانات الجزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" تضم "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" لقائمة منتجاتها الإبداعية
سبق

منذ أن بدأت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دخول عالم التصنيع، وضعت من أهم أهدافها الارتقاء بصناعة الدهانات والألوان، وأن تكون في مصافّ الشركات الأولى ذات الجودة العالية والابتكار المستمر في جميع منتجاتها وعملياتها.

وضمن هذه التوجّهات فإنها ما تلبث أن تطرح منتجاً متميزاً حتى تلحقه بآخر أكثر تميّزاً وإبداعاً، ففي الفترة السابقة من 2020 طرحت العديد من المنتجات الإبداعية مثل "نوتس كلير" و"ماجنتيك" و"كريستال ريزن" و"إلورا"، وها هي تستحدث منتجين جديدين "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" ليضافا إلى قائمة هذه المنتجات؛ استمراراً في الإبداع والتطوير، وتلبية لرغبات العملاء بجودة يستحقونها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح أن العمل على إنتاج "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" جاء بعد دراسة السوق، وسعياً لتلبية احتياجاته ومتطلباته، مع توفر الإمكانيات النوعية لدى الشركة في صناعة منتجات مبهرة وطرحها في السوق المحلي بجودة عالية.

"الجزيرة كونكريت إفّكت".. تحفة خرسانية بطابع عصري فريد

في الآونة الأخيرة ظهرت طرق تصميمية جديدة ومواد تستخدم بطريقة إبداعية لتنفيذها على المساحات الداخلية، ومن هذه التصاميم الحديثة إضافة لمسة ديكورية عصرية بمظهر الخرسانة الحيّة، لإضفاء جوّ من الفخامة والرقي على كامل المكان أو على جزء منه.

"كونكريت إفّكت" هو منتج ديكوري إسمنتي يعطي شكل الخرسانة على المكان، وانتشر تطبيقه في الأماكن العامة مثل الكافيهات وصالات العرض، ومؤخراً بدأ يظهر استخدامه في بعض المساحات داخل المنزل ليمنحها رونقاً فخماً.

"الجزيرة ثري دي فلورينج" يغيّر فكرة الأرضيات التقليدية لتعيش عالمك الافتراضي

هذا المنتج هو عبارة عن مادة مصلبة سائلة تسكب على الأرضيات بعد تطبيق رسمة مطبوعة على ورق من نوع خاص.

تصب هذه المادة الإيبوكسية بعد تثبيت الملصقات الديكورية أو الصور الطبيعية أو الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ترصيع الأرضيات بالحجر الطبيعي، لتمنح تصميم الأرضيات عمقاً بصرياً مثيراً، وكأنك تعيش داخل صورة فنيّة مبهرة للعالم الذي تتمناه.

يغيّر "ثري دي فلورينج" بشكل جذري فكرة الأرضيات التقليدية من البلاط العادي أو الرخام أو السيراميك، حيث يوفر المظهر الذي تحلم به، بالإضافة إلى توفير الجهد وعناء تركيب الأرضيات التقليدية، علاوة على خفة وزنه على المنشأة، كما أنه يعدّ أكثر صلابة.

لا يوجد فواصل في "ثري دي فلورينج"، مما يوجد بيئة سهلة التنظيف وصحية لا تحتوي على أماكن لنمو البكتيريا والفطريات.

في كل بيت يميل الأشخاص إلى التميز وإضافة لمسة خاصة على المكان بألوان ورسومات متنوعة، ويتميز "ثري دي فلورينج" بشفافيته التي تعطيك خيارات أوسع لا حدود لها.

يستخدم "ثري دي فلورينج" في جميع المساحات الداخلية، وأكثر ما يبرز استخدامه في غرف الأطفال ليعطيها ميزة وجاذبية عن بقية الأماكن في المنزل، فضلاً عن تنمية خيال الأطفال وتوسيع مداركهم، إضافة إلى استخدامه في صالات الجلوس العائلية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتجين متوفران في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبهما أونلاين عبر الموقع الإلكتروني ajp.sa للشركة مع خدمة التوصيل أيضاً.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:02 PM

"دهانات الجزيرة" تضم "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" لقائمة منتجاتها الإبداعية

يغيّران مظهر وأرضيات منزلك بالكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منذ أن بدأت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دخول عالم التصنيع، وضعت من أهم أهدافها الارتقاء بصناعة الدهانات والألوان، وأن تكون في مصافّ الشركات الأولى ذات الجودة العالية والابتكار المستمر في جميع منتجاتها وعملياتها.

وضمن هذه التوجّهات فإنها ما تلبث أن تطرح منتجاً متميزاً حتى تلحقه بآخر أكثر تميّزاً وإبداعاً، ففي الفترة السابقة من 2020 طرحت العديد من المنتجات الإبداعية مثل "نوتس كلير" و"ماجنتيك" و"كريستال ريزن" و"إلورا"، وها هي تستحدث منتجين جديدين "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" ليضافا إلى قائمة هذه المنتجات؛ استمراراً في الإبداع والتطوير، وتلبية لرغبات العملاء بجودة يستحقونها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح أن العمل على إنتاج "كونكريت إفّكت" و"ثري دي فلورينج" جاء بعد دراسة السوق، وسعياً لتلبية احتياجاته ومتطلباته، مع توفر الإمكانيات النوعية لدى الشركة في صناعة منتجات مبهرة وطرحها في السوق المحلي بجودة عالية.

"الجزيرة كونكريت إفّكت".. تحفة خرسانية بطابع عصري فريد

في الآونة الأخيرة ظهرت طرق تصميمية جديدة ومواد تستخدم بطريقة إبداعية لتنفيذها على المساحات الداخلية، ومن هذه التصاميم الحديثة إضافة لمسة ديكورية عصرية بمظهر الخرسانة الحيّة، لإضفاء جوّ من الفخامة والرقي على كامل المكان أو على جزء منه.

"كونكريت إفّكت" هو منتج ديكوري إسمنتي يعطي شكل الخرسانة على المكان، وانتشر تطبيقه في الأماكن العامة مثل الكافيهات وصالات العرض، ومؤخراً بدأ يظهر استخدامه في بعض المساحات داخل المنزل ليمنحها رونقاً فخماً.

"الجزيرة ثري دي فلورينج" يغيّر فكرة الأرضيات التقليدية لتعيش عالمك الافتراضي

هذا المنتج هو عبارة عن مادة مصلبة سائلة تسكب على الأرضيات بعد تطبيق رسمة مطبوعة على ورق من نوع خاص.

تصب هذه المادة الإيبوكسية بعد تثبيت الملصقات الديكورية أو الصور الطبيعية أو الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ترصيع الأرضيات بالحجر الطبيعي، لتمنح تصميم الأرضيات عمقاً بصرياً مثيراً، وكأنك تعيش داخل صورة فنيّة مبهرة للعالم الذي تتمناه.

يغيّر "ثري دي فلورينج" بشكل جذري فكرة الأرضيات التقليدية من البلاط العادي أو الرخام أو السيراميك، حيث يوفر المظهر الذي تحلم به، بالإضافة إلى توفير الجهد وعناء تركيب الأرضيات التقليدية، علاوة على خفة وزنه على المنشأة، كما أنه يعدّ أكثر صلابة.

لا يوجد فواصل في "ثري دي فلورينج"، مما يوجد بيئة سهلة التنظيف وصحية لا تحتوي على أماكن لنمو البكتيريا والفطريات.

في كل بيت يميل الأشخاص إلى التميز وإضافة لمسة خاصة على المكان بألوان ورسومات متنوعة، ويتميز "ثري دي فلورينج" بشفافيته التي تعطيك خيارات أوسع لا حدود لها.

يستخدم "ثري دي فلورينج" في جميع المساحات الداخلية، وأكثر ما يبرز استخدامه في غرف الأطفال ليعطيها ميزة وجاذبية عن بقية الأماكن في المنزل، فضلاً عن تنمية خيال الأطفال وتوسيع مداركهم، إضافة إلى استخدامه في صالات الجلوس العائلية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتجين متوفران في معارض "دهانات الجزيرة" المنتشرة في أرجاء المملكة كافة، وعند طلبهما أونلاين عبر الموقع الإلكتروني ajp.sa للشركة مع خدمة التوصيل أيضاً.

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