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صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"

تماشيًا مع الاستراتيجية الاستثمارية ستتركز أعمال الشركة على أربعة مجالات رئيسية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ("سيف")، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

يأتي تأسيس الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
ستساهم "سيف" في تنمية وتطوير منظومة قطاع الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية.
ستتركز أعمال الشركة على أربعة مجالات رئيسية: الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم.
وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستلعب شركة "سيف" دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ("سيف")، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

يأتي تأسيس الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
ستساهم "سيف" في تنمية وتطوير منظومة قطاع الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية.
ستتركز أعمال الشركة على أربعة مجالات رئيسية: الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم.
وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستلعب شركة "سيف" دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:19 PM

صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"

تماشيًا مع الاستراتيجية الاستثمارية ستتركز أعمال الشركة على أربعة مجالات رئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ("سيف")، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

يأتي تأسيس الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
ستساهم "سيف" في تنمية وتطوير منظومة قطاع الحراسات والخدمات الأمنية في المملكة العربية السعودية.
ستتركز أعمال الشركة على أربعة مجالات رئيسية: الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم.
وكمنصة أمنية مبتكرة، ستتركز أعمال شركة "سيف" على أربعة مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.

وستلعب شركة "سيف" دوراً رائداً في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.

ويأتي إطلاق شركة "سيف" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

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