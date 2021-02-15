أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي، مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بمديرية الشؤون الصحية بصحة الطائف.
تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف
أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي، مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بمديرية الشؤون الصحية بصحة الطائف.
اعلان
تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-15
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
06:37 PM
تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف
أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن علي الغامدي، مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بمديرية الشؤون الصحية بصحة الطائف.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
9,107
2.5 مليار ..
30 يناير
11,513
91 مليار ..
29 يناير
27,814
70 مليار ..
26 أكتوبر
29,490
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات
حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟
مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030
علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!
عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!
غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات
عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!
عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا
مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!
عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية
علي آل شرمة