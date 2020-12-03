"الجزائية" تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.
وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.
أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.
وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.المحكمة الجزائية
أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.
وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.
أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.
وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.