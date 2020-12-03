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"الجزائية" تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً

سجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد إدانتهم بحيازة سلاح وتمويل الإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.

وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

المحكمة الجزائية

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"الجزائية" تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.

وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

"الجزائية" تُصدر حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً

سجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد إدانتهم بحيازة سلاح وتمويل الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً وعدواناً.

وقضت المحكمة وفق "الإخبارية" بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

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