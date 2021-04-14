خادم الحرمين يتلقى تهنئة بالشهر الفضيل من الرئيس التركي

خلال اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، هنَّأه فيه بشهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.