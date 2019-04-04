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رسمياً.. "سناب" تطلق منصة للألعاب واقتران مع التطبيقات الخارجية

تهدف من خلالها إلى جذب مستخدمين جدد وإبقائهم لفترات أطول

دشنت "سناب شات"، خلال مؤتمر صحفي بلوس انجلوس، اليوم الخميس، عن جديد التحديثات والخدمات التي ستبدأ بتقديمها من اليوم كما أعلنت سناب شات عن إطلاق منصة الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى إدخال مميزات أخرى لكاميرا الواقع المعزز AR، وأعلنت عن محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث.

وتفصيلاً، تتميز منصة الألعاب داخل التطبيق بتقديم ألعاب عدة، بهدف إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول، ولجذب مستخدمين جدد، بحيث سيكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا يمكن تجاوزها لمدة 6 ثوان.

وسيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى، كما ستتيح سناب شات الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من "نتفليكس"، أو المقطع الموسيقي من خدمتي أنغامي وغيرها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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رسمياً.. "سناب" تطلق منصة للألعاب واقتران مع التطبيقات الخارجية
سبق

دشنت "سناب شات"، خلال مؤتمر صحفي بلوس انجلوس، اليوم الخميس، عن جديد التحديثات والخدمات التي ستبدأ بتقديمها من اليوم كما أعلنت سناب شات عن إطلاق منصة الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى إدخال مميزات أخرى لكاميرا الواقع المعزز AR، وأعلنت عن محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث.

وتفصيلاً، تتميز منصة الألعاب داخل التطبيق بتقديم ألعاب عدة، بهدف إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول، ولجذب مستخدمين جدد، بحيث سيكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا يمكن تجاوزها لمدة 6 ثوان.

وسيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى، كما ستتيح سناب شات الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من "نتفليكس"، أو المقطع الموسيقي من خدمتي أنغامي وغيرها.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:56 PM

رسمياً.. "سناب" تطلق منصة للألعاب واقتران مع التطبيقات الخارجية

تهدف من خلالها إلى جذب مستخدمين جدد وإبقائهم لفترات أطول

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محمد البقمي - الرياض
2
2,629

دشنت "سناب شات"، خلال مؤتمر صحفي بلوس انجلوس، اليوم الخميس، عن جديد التحديثات والخدمات التي ستبدأ بتقديمها من اليوم كما أعلنت سناب شات عن إطلاق منصة الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى إدخال مميزات أخرى لكاميرا الواقع المعزز AR، وأعلنت عن محتوى أصلي وإنشاء اقتران مع التطبيقات الخارجية، بحيث سيكون من الممكن بث القصص إلى تطبيقات الطرف الثالث.

وتفصيلاً، تتميز منصة الألعاب داخل التطبيق بتقديم ألعاب عدة، بهدف إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لفترة أطول، ولجذب مستخدمين جدد، بحيث سيكون بإمكان المستخدمين اللعب والتنافس فيما بينهم لما يصل إلى 8 لاعبين، في حين أن المنصة ستعرض إعلانات لا يمكن تجاوزها لمدة 6 ثوان.

وسيكون بإمكان المستخدمين مشاركة قصة سناب على حسابات تطبيقات أخرى، كما ستتيح سناب شات الفرصة لمشاركة المحتوى من المنصات الأخرى على القصة من خلال إمكانية مشاركة العرض المفضل من "نتفليكس"، أو المقطع الموسيقي من خدمتي أنغامي وغيرها.

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