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بانتظار دفع الدية.. "لاخمير خان" في سجن قلوة منذ 44 شهرًا بسبب حادث مروري

المحكمة خفضت المبلغ من 225 ألف ريال إلى 74680 ريالاً

تفاعل عدد من المواطنين مع مناشدات السائق الباكستاني الذي أمضى قرابة أربع سنوات في سجن قلوة، بعد حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص، من ساكني قرية سيال، بمحافظة الحجرة، وبانتظار من يتكفل بدفع الدية المطلوب بها، بإنشاء وسم " #لاخمير_سجين_قلوة".

وقال معرف قرية سيال، عضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الحجرة، صقران السويدي، لـ "سبق": "لاخميرخان وافد باكستاني محكوم بدفع دية كانت 225 ألف ريال، بعد تسببه بشاحنته في حادث مروري نسبة خطأه فيه 50%، راح ضحيته (امرأتين وطفلة) من ساكني سيال بالحجرة.

وأضاف: بعد تدخل أهل الخير، تنازل بعض الورثة وتقلص المبلغ، والآن صدر بحقه الحكم الأخير، وبصك جديد بمبلغ 74680 ريالاً، والذي سُجن منذ 44 شهرًا، وأنهى محكوميته، وينتظر دفع الدية وخروجه.

وتابع: "من جانبٍ إنساني أنشأ المغردون ممن يعرفون "لاخمير خان" أو سمعوا بقضيته وسم بعنوان "#لاخمير_سجين_قلوة"، لإيصال معاناته لأهل الخير من المسؤولين، أو رجال الأعمال، فبلادنا بلاد خير، ومن لجأ لها فقد أمِن بإذن الله تعالى. علمًا أنه يعول أربعة أبناء ووالدين كبيرين في السن. ويتأمل من أهل الخير بعد أن ضاقت به السبل".

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بانتظار دفع الدية.. "لاخمير خان" في سجن قلوة منذ 44 شهرًا بسبب حادث مروري
سبق

تفاعل عدد من المواطنين مع مناشدات السائق الباكستاني الذي أمضى قرابة أربع سنوات في سجن قلوة، بعد حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص، من ساكني قرية سيال، بمحافظة الحجرة، وبانتظار من يتكفل بدفع الدية المطلوب بها، بإنشاء وسم " #لاخمير_سجين_قلوة".

وقال معرف قرية سيال، عضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الحجرة، صقران السويدي، لـ "سبق": "لاخميرخان وافد باكستاني محكوم بدفع دية كانت 225 ألف ريال، بعد تسببه بشاحنته في حادث مروري نسبة خطأه فيه 50%، راح ضحيته (امرأتين وطفلة) من ساكني سيال بالحجرة.

وأضاف: بعد تدخل أهل الخير، تنازل بعض الورثة وتقلص المبلغ، والآن صدر بحقه الحكم الأخير، وبصك جديد بمبلغ 74680 ريالاً، والذي سُجن منذ 44 شهرًا، وأنهى محكوميته، وينتظر دفع الدية وخروجه.

وتابع: "من جانبٍ إنساني أنشأ المغردون ممن يعرفون "لاخمير خان" أو سمعوا بقضيته وسم بعنوان "#لاخمير_سجين_قلوة"، لإيصال معاناته لأهل الخير من المسؤولين، أو رجال الأعمال، فبلادنا بلاد خير، ومن لجأ لها فقد أمِن بإذن الله تعالى. علمًا أنه يعول أربعة أبناء ووالدين كبيرين في السن. ويتأمل من أهل الخير بعد أن ضاقت به السبل".

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
04:37 PM

بانتظار دفع الدية.. "لاخمير خان" في سجن قلوة منذ 44 شهرًا بسبب حادث مروري

المحكمة خفضت المبلغ من 225 ألف ريال إلى 74680 ريالاً

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عبدالعزيز الشهري - مكة المكرمة
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تفاعل عدد من المواطنين مع مناشدات السائق الباكستاني الذي أمضى قرابة أربع سنوات في سجن قلوة، بعد حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص، من ساكني قرية سيال، بمحافظة الحجرة، وبانتظار من يتكفل بدفع الدية المطلوب بها، بإنشاء وسم " #لاخمير_سجين_قلوة".

وقال معرف قرية سيال، عضو لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الحجرة، صقران السويدي، لـ "سبق": "لاخميرخان وافد باكستاني محكوم بدفع دية كانت 225 ألف ريال، بعد تسببه بشاحنته في حادث مروري نسبة خطأه فيه 50%، راح ضحيته (امرأتين وطفلة) من ساكني سيال بالحجرة.

وأضاف: بعد تدخل أهل الخير، تنازل بعض الورثة وتقلص المبلغ، والآن صدر بحقه الحكم الأخير، وبصك جديد بمبلغ 74680 ريالاً، والذي سُجن منذ 44 شهرًا، وأنهى محكوميته، وينتظر دفع الدية وخروجه.

وتابع: "من جانبٍ إنساني أنشأ المغردون ممن يعرفون "لاخمير خان" أو سمعوا بقضيته وسم بعنوان "#لاخمير_سجين_قلوة"، لإيصال معاناته لأهل الخير من المسؤولين، أو رجال الأعمال، فبلادنا بلاد خير، ومن لجأ لها فقد أمِن بإذن الله تعالى. علمًا أنه يعول أربعة أبناء ووالدين كبيرين في السن. ويتأمل من أهل الخير بعد أن ضاقت به السبل".

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